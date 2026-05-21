Die Oklahoma City Thunder schlagen im Playoff-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs zurück. Isaiah Hartenstein überzeugt mit einer guten Leistung.
Oklahoma City - Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgeschlagen. Nach der Niederlage im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die San Antonio Spurs gelang den Thunder um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein in der zweiten Partie ein 122:113-Sieg. Die nächsten beiden Duelle finden in San Antonio statt, Spiel drei steigt am Freitagabend (Ortszeit).