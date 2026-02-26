Dennis Schröder rückt bei den Cleveland Cavaliers in die Anfangsformation und spielt stark, kann die Niederlage gegen die Milwaukee Bucks aber nicht abwenden.
Milwaukee - Trotz einer starken Leistung von Welt- und Europameister Dennis Schröder haben die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Niederlage hinnehmen müssen. Ohne mehrere Topspieler verloren die Cavaliers bei den Milwaukee Bucks mit 116:118. Dennoch bleibt das Team aus Ohio auf Rang vier in der Eastern Conference und hält klar Kurs Richtung Playoffs.