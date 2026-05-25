Das Duell zwischen San Antonio und Titelverteidiger Oklahoma City wogt hin und her. In Spiel vier dominieren die Spurs. Ein Superstar trifft den längsten Wurf seiner NBA-Karriere.
San Antonio - Die San Antonio Spurs haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wieder ausgeglichen. Angeführt von Superstar Victor Wembanyama siegten die Texaner im vierten Spiel deutlich mit 102:83 (50:38). Somit steht es zwischen beiden Teams 2:2. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, kommt weiter.