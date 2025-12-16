Im Osten und Westen der NBA kommt es zu Top-Duellen. Die Detroit Pistons revanchieren sich bei den Boston Celtics, zwischen Nuggets und Rockets geht es in die Verlängerung.
Boston - Die Detroit Pistons haben das NBA-Spitzenspiel gegen die Boston Celtics gewonnen und Rang eins in der Eastern Conference gefestigt. Das 112:105 war der vierte Sieg in Serie für die Pistons und zugleich eine gelungene Revanche für die Niederlage Ende November, mit der die Celtics eine Serie von 13 Siegen der Pistons beendet hatten.