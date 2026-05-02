Die Orlando Magic führen ohne Franz Wagner mit 24 Punkten, stehen vor dem Gewinn der Playoff-Serie und brechen dann ein. Am Sonntag steigt in Detroit das Entscheidungsspiel.
Orlando - Die Orlando Magic müssen ohne die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner in den NBA-Playoffs in ein Entscheidungsspiel. Ein Einbruch nach der Halbzeit bescherte dem Team aus dem US-Bundesstaat Florida ein 79:93 (60:38) gegen die Detroit Pistons. Nach einem 3:1 für Orlando steht es in der Serie nun 3:3. Am Sonntag (Ortszeit) steigt Spiel sieben in Detroit. Ein Einsatz des weiterhin angeschlagenen Franz Wagner gilt derzeit als unwahrscheinlich.