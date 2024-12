Basketball: NBA: Nächste Niederlage für Schröder und Golden State

SG BBM Bietigheim verliert in Flensburg Nichts zu holen im hohen Norden

Handball-Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim kann in der letzten Partie des Jahres bei der SG Flensburg-Handewitt nur in der Anfangsphase mithalten, am Ende setzt es ein 27:39. Damit wartet das Team von Trainer Iker Romero seit acht Spielen auf einen Sieg.