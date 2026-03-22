Kevin Durant hat in der Liste der besten NBA-Punktesammler die Legende Michael Jordan überholt. LeBron James sorgt für den nächsten Rekord, Isaiah Hartenstein verpasst knapp ein Triple-Double.
Orlando - Basketball-Star LeBron James hat seiner ruhmreichen Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 41-Jährige absolvierte beim 105:104 (62:65)-Erfolg seiner Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic sein 1612. Vorrundenspiel in der NBA und verdrängte damit den bisherigen Rekordhalter Robert Parish (1.611 Spiele).