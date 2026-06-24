Die Zahl der deutschen NBA-Profis steigt weiter: Beim Draft werden Hannes Steinbach und Christian Anderson ausgewählt - vom gleichen Team. Der Würzburger Steinbach erhält eine besondere Grußbotschaft.
New York - Die deutschen Talente Hannes Steinbach und Christian Anderson haben den Sprung in die NBA geschafft und spielen zukünftig sogar für das gleiche Team. Der 20 Jahre alte Steinbach wurde beim Draft der besten Basketball-Liga der Welt an der 14. Stelle der ersten Runde von den Charlotte Hornets ausgewählt. Nur wenig später entschied sich das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina an Position 18 auch noch für Anderson. Beide erhalten einen garantierten Vertrag.