Basketball-Nationalteam: Sowas Geiles: Europameister verlassen Riga per Charterflug

Nach dem EM-Titel der Basketballer geht es für Schröder und Co. zurück nach Deutschland. Franz Wagner trägt ein Souvenir vom Sonntag noch immer um den Hals.
Riga - Nach einer langen Partynacht haben Deutschlands Basketball-Europameister die lettische Hauptstadt Riga in Richtung Heimat verlassen. Mit dem Charterflug BT7714 von Air Baltic ging es für Kapitän Dennis Schröder und sein Team rund eine Stunde verspätet nach Frankfurt am Main, wo um die Mittagszeit am Hauptsitz eines Sponsors ein Empfang sowie eine öffentliche Party geplant waren.