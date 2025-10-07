Platzhirsch und Aufsteiger: Erstmals starten zwei Stuttgarter Teams in der WNBL, der U-18-Bundesliga der Juniorinnen. Ein Blick auf die Ausgangslage vor dem Saisonbeginn am Sonntag.
Berlin hatte es bereits, München ebenso – für Stuttgart wird es dagegen nun eine Premiere. Basketball-Bundesliga der U-18-Juniorinnen (WNBL), und gleich zwei Mannschaften aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind dabei. Außer dem Platzhirsch Regioteam Stuttgart kämpft vom kommenden Sonntag an auch der Aufsteiger MTV Stuttgart in Deutschlands höchster Nachwuchsspielklasse um Punkte. Und eines ist dabei jetzt schon klar: Es wird ein Lokalduell mit Brisanz, herrscht zwischen den beiden Startern doch eine eher angespannte Stimmung.