Selma Yesilova ist Ex-Nationalspielerin – und läuft seit dieser Saison für den Zweitligisten MTV Stuttgart auf. Auch im Pokalspiel gegen Jena ruhen wieder einige Hoffnungen auf ihr.
Gelingt nun sogar der Einzug in Runde vier? Nachdem die Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart unlängst überraschend den elffachen deutschen Meister TSV Wasserburg aus dem Wettbewerb geworfen haben, folgt an diesem Samstag (16.30 Uhr) die nächste DBB-Pokal-Aufgabe. Gegner ist der Staffelrivale Baskets Jena. „Wir haben große Chancen, auf jeden Fall“, sagt Selma Yesilova, „vor allem weil wir zuhause spielen, in unserer ‚Hölle‘ West.“ Eben von der 24-Jährigen dürfte dabei erneut einiges abhängen. Sie ist bei den Gastgeberinnen der namhafteste Neuzugang für diese Saison – und befindet sich auf einem guten Weg, die in sie gesteckten Erwartungen zu erfüllen.