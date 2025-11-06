Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart empfangen am Sonntag den SV Möhringen – wie sind die Voraussetzungen vor dem Derby?
26 Partien gilt es in der Regionalliga Südwest in dieser Saison pro Team zu bestreiten. Freilich, alle davon sind wichtig, manche aber noch wichtiger. Für die Clubs aus der Landeshauptstadt sind es die beiden direkten Begegnungen. Und an diesem Sonntag steht Teil eins des Stadtduells zwischen dem MTV Stuttgart und dem SV Möhringen an. Spielbeginn in der Halle West ist um 16.30 Uhr. Grund genug, mal genauer auf die Beteiligten zu schauen.