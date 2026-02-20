Seit der Ankunft von Dennis Schröder haben die Cleveland Cavaliers in der NBA weiterhin nicht verloren. Auch die Orlando Magic kommen erfolgreich aus der All-Star-Game-Pause.
Cleveland - Die Cleveland Cavaliers bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA das Team der Stunde. Gegen die Brooklyn Nets gewann die Franchise um den vor wenigen Wochen gedrafteten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder mit 112:84 – und damit das sechste Spiel in Folge. Insgesamt entschied der Vierte der Eastern Conference elf seiner vergangenen zwölf Partien für sich.