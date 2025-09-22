Basketball MHP Riesen Ludwigsburg: Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Nach einer Dekade unter John Patrick starten Ludwigsburgs Basketballer in eine neue Ära mit dem Schweden Mikko Riipinen. Der ist erst 38, hat aber klare Vorstellungen.
Nach der Dekade mit Trainer John Patrick und dem Intermezzo mit Josh King setzen die MHP Riesen Ludwigsburg nun auf den Schweden Mikko Riipinen, der einen Zwei-Jahres-Vertrag besitzt und auch noch Nationaltrainer seines Landes ist. Sein Pflichtspieldebüt steigt an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) im Pokal bei den Skyliners Frankfurt – wo dann auch die Ligasaison startet. Seine Devise: „Ich will beide Spiele gewinnen.“