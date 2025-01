Basketball Männer und Frauen: Zwei Krimis mit Happy End für den TSV Malmsheim

Sowohl die Frauen in der Regionalliga als auch die Männer in der Landesliga machen es spannend – zweimal jubelt der TSV Malmsheim. Auch der SV Leonberg/Eltingen freut sich über einen Sieg.

Die Basketballerinnen des TSV Malmsheim haben es ziemlich spannend gemacht: In einem dramatischen Match siegte der Regionalligist gegen Aufsteiger DU Durlach mit 63:59 (30:35) – doch die Truppe um Trainerin Lisa Bonds muss lange um die Punkte zittern. „Das war ein wichtiger Erfolg nach zuletzt zwei Niederlagen“, sagte sie, „damit haben wir auch wieder nach hinten ein wenig mehr Luft.“

Die TSV-Frauen verschliefen den Start und lagen in den ersten beiden Vierteln mal um 15 und dann wieder um zwölf Punkte hinten – bevor sie schon vor der Pause zur Aufholjagd bliesen. Die Verteidigung wurde umgestellt, in der Zone der Druck erhöht. „Wir haben stets dran geglaubt, dass noch was geht“, sagte Bonds. Im dritten Viertel drehte der TSV das Spiel und in der Schlussphase flatterten bei den Freiwürfen um die Punktbeste Janina Dzubba (20 Punkte) niemand die Nerven. „Krimis, die man gewinnt, sind die Schönsten“, sagte die Trainerin.

Bei den Männern des SV Leonberg/Eltingen zeigte sich Niko Tokas nach dem 85:67 (36:24) über den TSV Kupferzell zufrieden. „Ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg“, sagte der Trainer des Landesligisten, „am Ende haben wir das Match kontrolliert beendet.“ Die Leonberger leisteten sich nur nach der Pause eine kleine Auszeit, dabei kam Kupferzell mit einem kleinen Lauf samt einigen erfolgreichen Dreierwürfen auf sieben Zähler ran. Dann berappelte sich Tokas’ Team und baute den Vorsprung im letzten Viertel wieder auf 25 Zähler aus. „Da haben wir richtig reagiert“, lobte der Coach seine Schützlinge.

Der SV bleibt als Dritter in Lauerstellung zur Spitze, doch der Aufstieg ist kein Thema mehr. Tokas erwähnt immer wieder, dass er sich von diesem Ziel verabschiedet hat – wohl auch, um Druck von der Mannschaft zu nehmen, bei der sich starke und schwache Auftritte abwechseln. „Wir haben den Anspruch runtergeschraubt“, sagt er, „jetzt soll der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen.“ Zwei Ursachen sieht Tokas in der wackeligen Konstanz. Zum einen steht im fast nie der gesamte Kader im Training zur Verfügung, zum anderen „münzen wir unsere Überlegenheit nicht immer in Punkte um“.

Erfolgreiche Aufholjagd

Liga-Konkurrent TSV Malmsheim feierte im Kampf einen 66:70(32:32)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Backnanger Cool Blues. Auch das war ein Basketball-Krimi. „Endlich haben wir auch mal ein Spiel gewonnen, bei dem es physisch zur Sache ging“, freute sich TSV-Coach Manuel Martinez. Die zwar nicht hochklassige, aber dramatische Partie stand lange Spitz auf Knopf, ehe die Malmsheimer in der Verlängerung den Sack zumachten. Zuvor standen sie drei Minuten vor Schluss bereits am Rande einer Niederlage – die Cool Blues führten mit sieben Punkten Vorsprung. „Das Team hat super gekämpft“, lobte Martinez. Beste TSV-Werfer waren Luis Müller (25 Punkte), Ben Diehl (15) und Florian Meilands (14).