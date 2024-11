Basketball Männer und Frauen: TSV Malmsheim gehen die gesunden Spieler aus

Frauen des TSV Malmsheim schlagen in der Regionalliga den USC Heidelberg 2 mit 78:42 und die Trainerin erlebt Erstaunliches. Das Männer-Team dünnt aus, und der SV Leonberg/Eltingen bezieht seine erste Niederlage.

Die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Malmsheim haben die lange Spielpause seit dem 12. Oktober gut verkraftet und den USC Heidelberg 2 deutlich mit 78:42 (44:22) geschlagen. „Ich bin wirklich erleichtert“, sagte Lisa Bonds, „sonst haben wir uns nach mehrwöchigen Spielpausen immer schwer getan, wieder reinzufinden.“

Die TSV-Trainerin musste nicht einmal um den Erfolg bangen, ihre Truppe war von Beginn an konzentriert in der Defensive sowie treffsicher in der Offensive – die USC-Spielerinnen waren schon vor der Pause bedient, weil sie wenig zustande brachten. Auch nach der Halbzeit waren die Malmsheimerinnen hellwach, Lisa Bonds staunte nicht schlecht, „weil wir sonst regelmäßig das dritte Viertel verlieren“, dass gegen Heidelberg nichts anbrannte. Die gesamte Mannschaft punktete, erfolgreichste Werferinnen waren Janina Dzubba und Nadine Sasse mit je 13 Punkten. „Nächste Woche gegen Möhringen wird die Aufgabe anspruchsvoller“, mahnte Bonds.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Basketball Regionalliga Frauen des TSV Malmsheim glückt die Premiere Die Basketballerinnen des TSV Malmsheim feiern beim Debüt in der neue Spielklasse einen verdienten 79:74-Sieg über die BSG Ludwigsburg. Auch die Männer gewinnen ihr Auftaktspiel in der Landesliga.

Für die Männer des TSV Malmsheim beginnt in der Landesliga eine schwere Zeit – die Mannschaft von Trainer Manuel Martinez ist ausgedünnt. Luis Müller fällt nach einer OP für die Hinrunde aus, Rene Gromotka ist von Rückenproblemen geplagt, Daniel Payer fehlt wegen eines Fußbruchs seit längerer Zeit. „Das Aus für Luis hat uns sehr getroffen, das war eine heftige Hiobsbotschaft in dieser Woche“, stöhnt Martinez.

Viele Verletzte beim TSV Malmsheim

Derart ersatzgeschwächt standen die Malmsheimer gegen den TV Obertürkheim auf verlorenem Posten und unterlagen deutlich mit 59:73 (28:34). Das Team konnte den Ausfall sämtlicher großgewachsener Spieler nicht kompensieren – auch zwei Akteure der zweiten Mannschaft, die eingeplant waren, sagten ab. Vor allem bei den Rebounds war der TSV aufgrund der physischen Unterlegenheit ohne Chance, womit Obertürkheim bei Fehlwürfen des TSV profitierte. „Wir müssen unser gesamtes System umstellen“, sagte Martinez, „das wird nun für uns eine riesige Herausforderung.“

Üble Freiwurf-Quote beim SV Leonberg/Eltingen

Liga-Konkurrent SV Leonberg/Eltingen musste gegen die SZ Giants Kornwestheim die erste Niederlage einstecken und unterlag 78:81 (39:44). Dabei hatte der SV gegen Ende die Chance, das Spiel umzubiegen – in der letzten Minute lagen die Leonberger nur noch einen Punkt hinten. „Wir haben zu viele unerzwungene Fehler gemacht“, ärgerte sich Trainer Niko Tokas, „und unsere Freiwurf-Quote war unterirdisch.“ Vor allem Eneke Haug Alonso (43 Punkte) brachte der SV nie unter Kontrolle. Was Tokas auch echauffierte: „Es soll keine Ausrede sein, aber die Schiedsrichter hatten wohl auch nicht ihren besten Tag“, bemerkte er.