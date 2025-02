Basketball Männer und Frauen: TSV Malmsheim feiert fünften Sieg in Serie

1 Malmsheims Luis Müller erzielte beim Auswärtssieg in Obertürkheim 24 Punkte und schnappte sich 8 Rebounds. Foto: Andreas Gorr

Während die Frauen des TSV Malmsheim in Heidelberg knapp verlieren (49:53), feiern die Männer den fünften Sieg in Folge. Der SV Leonberg/Eltingen gewinnt deutlich in Kornwestheim.











Nur mit acht Spielerinnen traten die Malmsheimer Basketballerinnen am Sonntag die Reise zum Regionalliga-Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des USC Heidelberg an. „Es war uns daher schon vorher klar, dass das Spiel anders als das Hinspiel laufen würde“, betonte Malmsheims Trainerin Lisa Bonds angesichts der vielen Krankheitsfälle in ihrem Team. Das Hinrundenspiel hatten die TSV-Damen im November noch klar mit 78:42 für sich entscheiden können. In Heidelberg war es eine Partie auf Augenhöhe.