Basketball Ludwigsburg: Wie Lars Masell bei den MHP Riesen vom Schattenmann zum Frontmann wird

1 Trainer-Trio: Lars Masell (Mitte) hat John Patrick (re.) abgelöst – und arbeitet jetzt nur noch mit Kenji Sato (li.) zusammen. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Lars Masell hat mitten in der laufenden Basketball-Runde John Patrick als Trainer abgelöst – die Frage ist nun: auch über die Saison hinaus?











Link kopiert



An diesem Freitag feiert Alexander Reil sein 25-Jahr-Jubiläum als Chef der Ludwigsburger Basketballer, ein Meilenstein. Davon ist Lars Masell weit entfernt, was nicht nur an dessen jüngerem Alter liegt. Der 44-Jährige ist zwar nicht minder lange im Geschäft, bringt es aber noch nicht einmal auf 25 Einsätze als Chefcoach – die Rolle, die er am Sonntag (18 Uhr) gegen Alba Berlin zum siebten Mal bei den MHP Riesen ausüben wird. Und auch wenn es vergangene Woche in Rostock die erste Bundesliga-Niederlage unter seiner Regie setzte, kann sich die Bilanz sehen lassen. Weshalb aktuell offen ist, ob der Interimstrainer wieder Co-Trainer wird oder Chefcoach bleibt.