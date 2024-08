Basketball Ludwigsburg: Muss auch Jeff Roberson die MHP Riesen verlassen?

Die Letzten werden die Ersten sein – die wieder gehen müssen. Von dem vermeintlich finalen Neuzugang Ta’Lon Cooper hat sich Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg jedenfalls bereits wieder getrennt, ohne dass er nur eine Minute für den Verein gespielt hat. Und weitere Spieler könnten folgen. Tomislav Buljan dürfte ebenfalls keine Rolle mehr spielen, auch wenn die Trennung offiziell noch nicht vollzogen worden ist.

Und Jeff Roberson? Der US-Profi war am Freitag beim 94:60- Sieg im Testspiel gegen SIG Straßburg jedenfalls weder im Kader noch unter den 200 Vereinsmitgliedern in der Rundsporthalle, was hellhörig macht. Auch weil sich Trainer John Patrick eher kryptisch ausdrückte: „Wir müssen in den nächsten Tagen schauen, was aus ihm wird.“ Offen bleibt, ob es sich eher um Probleme im physischen oder psychischen Bereich handelt. So oder so hört es sich nicht gut an, zumal Patrick noch sagte: „Wir schauen, was der Markt hergibt und suchen vor allem Allrounder.“ Wie Roberson.

Dabei lässt es sich sportlich sonst ganz gut an, gegen Straßburg war es der vierte Sieg im vierten Spiel, auch wenn die Franzosen tags zuvor noch bei Meister Bayern München gespielt hatten (84:94) und entsprechend etwas müde wirkten. Aber auch die Riesen stehen mitten in der Vorbereitung, in der auf jeden Fall die Defensivarbeit bisher ordentlich wirkt. „Die Teamchemie stimmt“, sagt Patrick, was zumindest für die verbliebenen vier Ausländer gilt, die allesamt ein stabile Leistung abrufen, wobei Joel Scott mit 24 Punkten erneut als bester Punktesammler auffiel. Noch keine belastbare Bewertung gibt es für Mike Miller (27), der einen Probevertrag für zwei Wochen besitzt und zuletzt bei Zweitligist Kirchheim gespielt hatte. „Aber er hat bisher erst eine Trainingseinheit und das Spiel jetzt gehabt. Da kann man noch nichts sagen“, so Patrick.

Vielleicht nächsten Dienstag nach dem Test gegen die Ulmer, das wird dann ein echter Härtetest. Und man darf gespannt sein, mit welchen Spielern auf dem Parkett.