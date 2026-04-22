Basketball-Legende ehrt seinen Mentor: Dirk Nowitzki in FIBA Hall of Fame aufgenommen

Dirk Nowitzki wurde in die Hall of Fame des Basketball-Weltverbandes FIBA aufgenommen. Während seiner Dankesrede im Berliner Kraftwerk versagte jedoch der Teleprompter. Kurzerhand griff Nowitzki zu seinem Handy und richtete bewegende Worte an seinen Mentor Holger Geschwindner.

Die Basketball-Legende Dirk Nowitzki (47) ist erst der zweite Deutsche, dem diese große Ehre zuteil wurde. Am Dienstagabend nahm der ehemalige NBA-Star im Berliner Kraftwerk seinen Platz in der Ruhmeshalle des Weltverbandes Fiba ein - nach Detlef Schrempf (63) der zweite Deutsche. "Es ist eine absolute Ehre, heute hier zu sein", erklärte Nowitzki in seiner Dankesrede, die von Magenta Sport übertragen wurde. "In meinem Heimatland geehrt zu werden, bedeutet mir verdammt viel."

Ausgerechnet als Nowitzki zu sprechen begann, versagte jedoch der Teleprompter. Der ehemalige NBA-Champion griff daraufhin spontan zu seinem Handy und las kurzerhand vom Display ab. "Ich habe schon angefangen, zu schwitzen. Das war schon eine stressige Situation", räumte er später laut "Bild" lächelnd ein. "Dann war das so klein, und ich bin in den Zeilen versprungen. Aber am Ende haben sie es noch hinbekommen."

Dirk Nowitzki: "Harry Potter hatte Dumbledore, ich hatte Holger"

Für Nowitzki war der Abend mehr als eine weitere Galaveranstaltung, es war auch ein Abend der Dankbarkeit. Im Publikum saßen seine Eltern Helga und Jörg-Werner Nowitzki, seine Schwester Silke und sein langjähriger Mentor Holger Geschwindner. An seinen 80-jährigen Ex-Trainer richtete Nowitzki die bewegendsten Worte des Abends. "Du hast mich als Mensch geformt, nicht nur als Basketballspieler. Du hast an mich geglaubt, wenn ich nicht an mich geglaubt habe. Ohne dich würde ich heute nicht auf dieser Bühne stehen", sagte er. Den Vergleich, den er dann zog, sorgte für Lachen und Rührung zugleich: "Harry Potter hatte Dumbledore, Alexander der Große hatte Aristoteles, ich hatte Holger."

Geschwindner hatte Nowitzki seit dessen Jugendjahren trainiert, teilweise mit Methoden, die mancher Beobachter für skurril hielt. Rudern, Handstand, Saxofon spielen, Bücher lesen: In einer kleinen Halle im fränkischen Rattelsdorf formte der Coach Sommer für Sommer den Mann, der später zum besten Europäer in der Geschichte der NBA werden sollte. "Ich habe gelernt, dass ein Mentor essenziell für dein Leben und deine Karriere ist", betonte Nowitzki.

NBA-Hall-of-Fame nahm Dirk Nowitzki bereits auf

Die Ehrung durch die FIBA galt im Übrigen nicht seinem Siegeszug in den USA. Dort wurde Nowitzki bereits 2023 in die prestigeträchtige Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen. Diesmal stand sein Wirken für das deutsche Nationalteam im Mittelpunkt. Von 1997 bis 2015 lief Nowitzki 153 Mal für Deutschland auf. 2002 führte er die Mannschaft bei der WM in den USA zur Bronzemedaille, drei Jahre später folgte Silber bei der EM in Serbien und Montenegro. Bei beiden Turnieren wurde er als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Nowitzki war an diesem Abend in illustrer Gesellschaft. Neben der US-Amerikanerin Sue Bird, einer der erfolgreichsten Spielerinnen der Frauen-Basketball-Geschichte, wurden unter anderem Celine Dumerc (Frankreich), Hidayet Türkoğlu (Türkei), Clarisse Machanguana (Mosambik), Wang Zhizhi (China) sowie Ismenia Pauchard (Chile, posthum) geehrt. Als Trainer wurde der Pole Ludwik Miętta-Mikołajewicz ausgezeichnet.

Die Zeremonie im Berliner Kraftwerk war zudem der Rahmen für die Auslosung der Gruppen der Frauen-Basketball-WM, die vom 4. bis 13. September in der Hauptstadt stattfindet. Das deutsche Team trifft dabei auf Spanien, Japan und Mali.