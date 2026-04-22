Basketball-Legende ehrt seinen Mentor: Dirk Nowitzki in FIBA Hall of Fame aufgenommen

Dirk Nowitzki wurde in die Hall of Fame des Basketball-Weltverbandes FIBA aufgenommen. Während seiner Dankesrede im Berliner Kraftwerk versagte jedoch der Teleprompter. Kurzerhand griff Nowitzki zu seinem Handy und richtete bewegende Worte an seinen Mentor Holger Geschwindner.
Die Basketball-Legende Dirk Nowitzki (47) ist erst der zweite Deutsche, dem diese große Ehre zuteil wurde. Am Dienstagabend nahm der ehemalige NBA-Star im Berliner Kraftwerk seinen Platz in der Ruhmeshalle des Weltverbandes Fiba ein - nach Detlef Schrempf (63) der zweite Deutsche. "Es ist eine absolute Ehre, heute hier zu sein", erklärte Nowitzki in seiner Dankesrede, die von Magenta Sport übertragen wurde. "In meinem Heimatland geehrt zu werden, bedeutet mir verdammt viel."