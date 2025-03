Basketball: LeBron James erreicht als erster Profi 50.000 Punkte in NBA

2 Drei Punkte gab es für den Wurf, mit dem LeBron James die Marke von 50 000 Punkten in der NBA durchbrach. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Den Rekord für die meisten Punkte in der NBA hält LeBron James schon eine Weile, nun aber hat er mit dem Erreichen einer imposanten Marke die Fans in Los Angeles begeistert: 50.000 Punkte.











Los Angeles - LeBron James hat als erster Basketballer der Geschichte in der NBA 50.000 Punkte erzielt. Schon mit seinem ersten Korb im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans durchbrach der 40 Jahre alte Superstar die historische Marke - er war mit 49.999 Punkten in Spielen der Hauptrunde und der Playoffs in die Partie gegangen. Als er in der Arena in Downtown Los Angeles im ersten Viertel bei seinem ersten Versuch einen Dreier verwandelte, standen die meisten Zuschauer auf und jubelten James lautstark zu.