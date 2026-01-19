Basketball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Die Basketball-Frauen des TSV Malmsheim schlagen die Steinenbronn Beasts 79:39. Der SV Leonberg/Eltingen verpasst einen Erfolg bei Spitzenreiter TV Nellingen denkbar knapp.
Die Malmsheimer Regionalliga-Basketballerinnen posierten nach dem Spiel bei den Steinenbronn Beasts lächelnd vor der Anzeigetafel und formten mit den Händen den Buchstaben W für „win“, also Sieg. Einen solchen hatten die TSV-Frauen endlich wieder eingefahren, nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie schlug die Mannschaft von Lisa Bonds den Tabellenletzten mit einem deutlichen 79:39.