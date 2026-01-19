Basketball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Die Malmsheimer Regionalliga-Basketballerinnen posierten nach dem Spiel bei den Steinenbronn Beasts lächelnd vor der Anzeigetafel und formten mit den Händen den Buchstaben W für „win“, also Sieg. Einen solchen hatten die TSV-Frauen endlich wieder eingefahren, nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie schlug die Mannschaft von Lisa Bonds den Tabellenletzten mit einem deutlichen 79:39.

„Das war ein perfekter Start in die Rückrunde“, freute sich die Trainerin, die wieder aus dem Vollen schöpfen konnte. Elf Spielerinnen standen im Spieltagskader des TSV, so viele wie seit Mitte November nicht mehr. Unter anderem konnte Bonds wieder auf Nadine Sasse bauen, die zuletzt im Oktober auf dem Feld stand. „Natürlich ging es gegen den Tabellenletzten“, räumte Bonds ein, „aber das heißt trotzdem nicht, dass wir immer abrufen, was wir können.“

TSV Malmsheim siegt nach fünf Pleiten in Folge

Gegen Steinenbronn gelang dies, die Mannschaft um Topscorer Janina Dzubba (25 Punkte) agierte konzentriert und schnell, was die Beasts um die ehemalige Malmsheimerin Franziska Kolbe deutlich überforderte. Der TSV gewann jedes Viertel deutlich und lieferte zudem die beste Defensivleistung der bisherigen Ligasaison ab. „Ein schöner und wichtiger Sieg“, resümierte die TSV-Trainerin und ergänzte: „Es kommen noch Spiele, die schwieriger werden. Aber es war wichtig, so in die Rückrunde zu starten.“

Nadine Sasse (li.) kehrte zurück – zuletzt stand sie im Oktober für den TSV auf dem Feld. Foto: Andreas Gorr

Die Erleichterung beim TSV Malmsheim ist groß, Bonds freut sich, dass die Mannschaft mit guter Stimmung den restlichen Abstiegskampf angehen kann. Von diesem Start erhofft sich die Trainerin, dass ihr Team nun eine positive Serie starten kann, betonte aber, dass dies maßgeblich davon abhängt, dass die Verletztensituation nun weiterhin entspannt bleibt. Auch die Männer des TSV Malmsheim erlebten einen erfolgreichen Sonntag, das Landesliga-Team von Trainer Manuel Martinez feierte einen 74:65-Heimerfolg gegen die SZ Giants Kornwestheim.

Jochen Mikait (in Gelb) war gegen den TV Nellingen mit 24 Punkten erneut Topscorer des SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

Weniger erfolgreich waren die Basketballer des SV Leonberg/Eltingen im Spitzenspiel der Landesliga, beim Tabellenführer TV Nellingen verlor der Tabellenvierte denkbar knapp mit 84:86. Anders als im Hinspiel sah Trainer Niko Tokas diesmal aber keine Probleme in der Schiedsrichterleistung.

Vielmehr war seine Defensive nicht ganz auf der Höhe, ließ etwa den gegnerischen Center zu sechs Dreierwürfen kommen. Der Trainer haderte mit den Ballverlusten seiner Mannschaft um den wiederholten Topscorer Jochen Mikait (24 Punkte), zudem war die Freiwurfquote des Spitzenreiters mit 75 Prozent weit besser als die der Gäste (44,7). In den letzten Sekunden entschied der Gegner das Spiel mit einem Korbleger.

Trainer Tokas, der das Spiel grippal bedingt verpasste, nahm die Niederlage auf die eigene Kappe. „Moral, Zusammenhalt und Aggressivität haben gestimmt“, lobte er, „das Team hat sich absolut nichts vorzuwerfen. Die Jungs haben sich gegen ein sehr gutes Team voll reingehängt und alles gegeben.“ Am kommenden Sonntag empfängt der SV den Nachbarn aus Malmsheim zum Landesliga-Derby. Es dürfte spannend werden.