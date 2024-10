Sportkrimi mit Happy-End für den SV Leonberg/Eltingen: Routinier Jochen Mikait traf 0,4 Sekunden vor Schluss für den Landesligisten aus fünf Metern mit einem unvorbereiteten Wurf zum 78:77(34:32)-Erfolg über den TV Obertürkheim. „Jochen ist ein Teufelskerl“, sagte Trainer Niko Tokas.

Der Jubel kannte danach keine Grenzen, beim TV Obertürkheim, der heftig mit den Schiedsrichtern diskutierte, herrschte Frust. In der 40 Minuten davor hatte der SV-Coach allerdings kaum Grund zur Freude, seine Mannschaft bot weder in der Offensive noch in der Defensive Normalform. „Wir haben vorne die einfachsten Würfe liegen gelassen“, knurrte Tokas, „und haben so einen Gegner stark gemacht, den wir eigentlich klar beherrschen müssten.“ Das Team habe noch viel Luft nach oben, meinte der Coach, „daran müssen wir arbeiten“.

Lesen Sie auch

TSV Malmsheim macht es spannend

Liga-Konkurrent TSV Malmsheim feierte mit einem 67:63 (32:31) über den TSV Kupferzell den zweiten Sieg im fünften Match. „Wir mussten zuvor etwas Lehrgeld zahlen“, sagte Manuel Martinez, der Trainer des Aufsteigers. Auch der TSV musste lange zittern. In den letzten zehn Sekunden hätte das Team beinahe einen Vier-Punkte-Vorsprung verspielt, „das war nicht klug gespielt, aber der Kampfeswille war hervorragend“, meinte Martinez, „die Moral ist voll intakt.“