Basketball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen siegt nach schwachem Start – Trainer Tokas übt klare Kritik

Der SV Leonberg/Eltingen schlägt den TSV Kupferzell mit 82:74, zeigt aber weiterhin einige Schwächen. Trainer Niko Tokas ärgert sich über die Leistung in der Defensive.
Niko Tokas konnte sich über den zweiten Saisonsieg seiner Basketballer nicht uneingeschränkt freuen, zu viele Schwächen hatte der SV Leonberg/Eltingen beim 82:74 im Duell gegen den TSV Kupferzell offenbart. „Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über genau dieselben Geschichten geredet“, prangert der Trainer an. Vor allem in der ersten Hälfte hatte seine Mannschaft sich defensiv enorm anfällig gezeigt, zudem auch vor dem gegnerischen Korb einfache Punkte verschenkt.