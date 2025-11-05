Die Männer des SV Leonberg/Eltingen schweben mit zwei Siegen bei fünf Partien in der Landesliga zwischen Baum und Borke – damit kann sich Trainer Niko Tokas nicht anfreunden.
Niko Tokas ist ehrgeizig. Dennoch kann der Trainer der Basketballer des SV Leonberg/Eltingen die sportliche Situation seiner Mannschaft in der Landesliga unaufgeregt analysieren. Nach einem beachtlichen Finale in der Vorsaison, die sein Team mit fünf Siegen in Folge beendete, gelangen dem SV aus den ersten fünf Spielen der neuen Spielzeit erst zwei Siege.