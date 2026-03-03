Basketball Landesliga: Coach Tokas wettert gegen „unfaire Gegner“

Die Niederlage des SV Leonberg/Eltingen beim Tabellenletzten wird von Unsportlichkeiten überschattet. Der TSV Malmsheim schließt wieder zum Tabellenführer auf.
Trainer Niko Tokas war stinksauer. Vorrangig aber nicht auf seine Basketballer vom SV Leonberg/Eltingen, die am Sonntag beim bis dato Tabellenletzten der Landesliga BG Tamm/Bietigheim II überraschend mit 89:94 unterlagen. Nach einer 52:36-Halbzeitführung entglitt dem SV das Spiel vollkommen. Die sportlichen Gründe lagen für Tokas vor allem in der Defensive, die gegen das Schlusslicht knapp 30 Punkte nach der Pause kassierte.