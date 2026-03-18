Basketball Landesliga: Basketballer siegen dreistellig – aber Niko Tokas ist trotzdem unzufrieden

Die Landesligisten SV Leonberg/Eltingen und TSV Malmsheim knacken die 100 Punkte, trotzdem übt der SV-Coach Kritik. Malmsheims Regionalliga-Frauen verlieren erneut.
Trotz der stärksten Offensivleistung seines Teams konnte Trainer Niko Tokas nicht gänzlich zufrieden sein mit dem 110:77-Sieg seines SV Leonberg/Eltingen beim Tabellenletzten MZV Stuttgart III. Nach wie vor stellen die SV-Basketballer die beste Offensive der Landesliga, Defensiv-Freund Tokas findet jedoch zu viele Haare in der Abwehr-Suppe seines Teams.