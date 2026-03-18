Basketball Landesliga: Basketballer siegen dreistellig – aber Niko Tokas ist trotzdem unzufrieden

Trotz der stärksten Offensivleistung seines Teams konnte Trainer Niko Tokas nicht gänzlich zufrieden sein mit dem 110:77-Sieg seines SV Leonberg/Eltingen beim Tabellenletzten MZV Stuttgart III. Nach wie vor stellen die SV-Basketballer die beste Offensive der Landesliga, Defensiv-Freund Tokas findet jedoch zu viele Haare in der Abwehr-Suppe seines Teams.

„Bei diesen vermeintlich schwachen Mannschaften, vor allem bei denen, die zu großen Vereinen gehören, muss man immer auf alles vorbereitet sein“, meinte der Trainer. Das Schlusslicht hatte gegen sein Team einen voll besetzten Kader zu Verfügung, der die SV-Defensive vor Probleme stellte.

SV-Trainer Niko Tokas fand Grund zum Tadel. Foto: Andreas Gorr

77 Punkte gegen den Letzten zu kassieren seien zu viele, haderte der Coach, schon gegen den Vorletzten BG Tamm/Bietigheim II kassierte die Mannschaft 94 Punkte, „das geht defensiv einfach nicht“, kritisierte Tokas. Dass seine Mannschaft das Kellerkind unterschätzt hätte, sah der SV-Trainer nicht, jedoch falle es leichter, sich gegen die Spitzenteams der Liga zu Top-Leistungen zu motivieren, was Tokas verständlich fand.

Offensiv hat die Mannschaft um Davide Rainis selten Schwierigkeiten. Foto: Andreas Gorr

„Gegen schwächere Mannschaften geht man leichtsinniger ran, weil man weiß, man kann zu jeder Zeit einen Gang hochfahren und das Spiel trotzdem gewinnen. Das ist keine gute Einstellung dem Sport gegenüber, der Basketballgott bestraft so etwas irgendwann“, mahnte Tokas und verwies auf die Niederlage gegen Bietigheim/Tamm II.

Auch Malmsheims Basketballer siegen deutlich – richtige Reaktion gezeigt

Die BG erhielt vom TSV Malmsheim eine saftige 107:47-Ohrfeige. „Das war nötig nach der letzten Nummer“, verwies Trainer Manuel Martinez auf die Heimniederlage gegen Schwäbisch Gmünd in der Vorwoche. „Den Jungs ist bewusst, dass jetzt wieder ein Gang hochgeschaltet werden muss“, sagte Martinez, der den Sieg ebenso wie die noch ausstehenden Spiele als Pflichtsiege bezeichnete. Besonders im ersten Viertel machten die Malmsheimer mit 29:4 schnell alles klar.

Manuel Martinez und sein Team fahren für den Saisonendspurt nochmal hoch. Foto: Andreas Gorr

„Wir wollten dem Gegner von Anfang an keine Chance lassen und seine Moral in Mitleidenschaft ziehen“, erklärte Coach Martinez, dessen Team alle vier Viertel für sich entschied, besonders das erste und dritte (37:10) fielen deutlich aus. Nach der Vorwoche war der Mannschaft klar, dass man etwas gutzumachen habe, „wir mussten beweisen, dass das eine einmalige Sache war“, sagte Martinez. Mit 40 Punkten wurde Winterneuzugang Ibrahim Grönebaum Malmsheims bester Scorer, sein Trainer lobte die rasche Integration des Spielers, der mit seiner Athletik eine langfristige Verstärkung für den TSV werden soll. „Er ist nur 1,92 Meter groß, aber er kann hoch springen und ist schnell“, befand der Coach. Insgesamt hofft Martinez, dass seiner Mannschaft durch den Sieg wieder bewusst wird, „dass sie dominieren können, wenn sie ernst spielen und daraus die Stärke für die nächsten Spiele ziehen“.

TSV-Frauen verlieren nach starker erster Hälfte in Stuttgart

Ein Erfolgserlebnis ist den Frauen des TSV Malmsheim nicht gelungen, das Regionalliga-Team verlor beim Tabellendritten PKF Titans Stuttgart mit 54:78. Trotz der tabellarischen Differenz gingen die Gäste mit nur einem Punkt Rückstand (36:37) in die Pause nach den ersten zwei Vierteln.

Gemeinsam stark: Lisa Bonds und ihr Team gehen in den Endspurt. Foto: Andreas Gorr

„Dann kam leider der Fluch vom dritten Viertel wieder“, seufzte Trainerin Lisa Bonds – ihr Team verlor den Durchgang mit 6:21, machte zu viele unnötige Fehler und schenkte den Sieg her, den Rückstand konnte der TSV nicht mehr aufholen. „Ich kann mir nicht erklären, warum wir diese Leichtsinnsfehler gemacht haben“, sagte Bonds, sie will die Pleite schnell abhaken und sich auf die letzten zwei Heimspiele fokussieren, da die Tabellensituation immer enger für die TSV-Frauen wird, mindestens ein Heimsieg soll noch her, verkündet die Trainerin.