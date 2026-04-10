Basketball: Lakers stoppen Niederlagen-Serie in NBA

Nach drei Pleiten in Serie gewinnen die Los Angeles Lakers bei den Golden State Warriors - und wahren damit ihre Chance auf Heimrecht in den NBA-Playoffs. Jayson Tatum erlebt ein emotionales Comeback.

San Francisco - Die Los Angeles Lakers haben ihre Niederlagen-Serie in der NBA gestoppt und ihre Chancen auf den Heimvorteil in der ersten Runde der Playoffs erhalten. Ohne die weiter verletzten Luka Doncic und Austin Reaves gewann das Team um Basketball-Superstar LeBron James 119:103 bei den Golden State Warriors. Der 41-Jährige verbuchte dabei 26 Punkte, 11 Vorlagen und 8 Rebounds. Ex-Nationalspieler Maxi Kleber blieb in fünf Minuten auf dem Feld ohne Zähler.

Die Lakers sind zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde gleichauf mit den Houston Rockets, haben aber die bessere Bilanz im direkten Vergleich. Die Rockets, die ihr Duell mit den Philadelphia 76ers 113:102 gewannen, brauchen daher noch zwei eigene Siege und eine Niederlage der Lakers, um selbst den vierten Platz in der Western Conference zu sichern. Gegen die 76ers war Kevin Durant mit 29 Punkten am erfolgreichsten.

Tatum verliert mit Boston bei Rückkehr in Madison Square Garden

Bei der Rückkehr von Jayson Tatum in den Madison Square Garden in New York kassierten die Boston Celtics eine 106:112-Niederlage gegen die Knicks. Tatum hatte sich in der berühmten Halle im Mai 2025 die Achillessehne gerissen und seither nicht mehr dort gespielt. Mit 24 Punkten war er zwar der beste Werfer für Boston, Josh Hart führte die Gastgeber mit 26 Punkten aber zum Sieg.

Die Celtics haben Rang zwei in der Eastern Conference deswegen noch nicht ganz sicher. Bei zwei eigenen Niederlagen und zwei Siegen für New York in den noch ausstehenden jeweils zwei Partien für beide Teams würden die Knicks noch vorbeiziehen.

Bei der Vorstellung bekam Tatum sogar von einigen Knicks-Fans Applaus. "Es war ziemlich laut, (...) das weiß ich wirklich zu schätzen", sagte Tatum. "Heute war ein wichtiger Tag für mich."