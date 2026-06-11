Den New York Knicks gelingt im vierten NBA-Finale ein historisches Comeback. Noch ein Sieg fehlt dem Traditionsclub gegen die San Antonio Spurs zum ersten Titel seit 1973.
New York - Die New York Knicks haben das größte Comeback in der Geschichte der NBA-Finals geschafft und stehen kurz vor dem ersten Titelgewinn seit 53 Jahren. Das Team um Jalen Brunson drehte vor den Augen von Taylor Swift einen 29-Punkte-Rückstand und setzte sich in einem hochspannenden Spiel mit 107:106 (49:76) gegen die San Antonio Spurs durch.