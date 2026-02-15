Basketball: Klare Niederlage für die Riesen Ludwigsburg

1 Riesen-Trainer Mikko Riipinen ist nicht zufrieden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Ludwigsburger Basketballer müssen sich bei den Baskets Oldenburg mit 88:102 geschlagen geben.











Basketballfans mussten sich am Valentinstag auf ihre private Harmonie verlassen, von der Bundesliga-Mannschaft jedenfalls gab es keine Glücksgefühle. Die MHP Riesen verloren am Samstagabend bei den Baskets Oldenburg klar mit 88:102 (42:56). Wie schon eine Woche zuvor gegen Bamberg (10:30) wurde das zweite Viertel zum Verhängnis, das dieses Mal mit einem 18:33 endete. Dabei hatte Trainer Mikko Riipinen noch angekündigt, dass im Training „die Fokussierung über längere Zeiträume hinweg auf die Verteidigung“ ein Hauptaugenmerk war.