Basketball: Klare Niederlage für die Riesen Ludwigsburg
Riesen-Trainer Mikko Riipinen ist nicht zufrieden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Ludwigsburger Basketballer müssen sich bei den Baskets Oldenburg mit 88:102 geschlagen geben.

Basketballfans mussten sich am Valentinstag auf ihre private Harmonie verlassen, von der Bundesliga-Mannschaft jedenfalls gab es keine Glücksgefühle. Die MHP Riesen verloren am Samstagabend bei den Baskets Oldenburg klar mit 88:102 (42:56). Wie schon eine Woche zuvor gegen Bamberg (10:30) wurde das zweite Viertel zum Verhängnis, das dieses Mal mit einem 18:33 endete. Dabei hatte Trainer Mikko Riipinen noch angekündigt, dass im Training „die Fokussierung über längere Zeiträume hinweg auf die Verteidigung“ ein Hauptaugenmerk war.

 

Zusammen nur wenig Punkte geholt

Wobei die Oldenburger vor 6200 Zuschauern mit 60 Prozent Treffern aus dem Feld eine herausragende Quote hinlegten. Zudem gelang es ihnen, die Riesen-Spielmacher Stef Smith und Tray Buchanan in Schach zu halten, die beiden Top-Scorer kamen gerade einmal auf elf Punkte – zusammen wohlgemerkt. So blieb als Lichtblick Babacar Sane, der Senegalese stellte mit 23 Punkten einen persönlichen Bundesliga-Bestwert auf, als Mannschaft aber stagnieren die Riesen. Und Riipinen musste zugeben: „Die Qualität war heute nicht gut genug.“

Das muss sich ändern, schon am Donnerstag (19 Uhr) gegen den Mitteldeutschen BC sollte ein Erfolgserlebnis her, um etwas beruhigter in die Pokal- und Länderspielpause gehen zu können. „Das ist ein Pflichtsieg“, betont Eigengewächs Julis Baumer, „ich setzte auf die Heimatmosphäre.“

 