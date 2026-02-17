Basketball-Jugend-Bundesliga: Frust und Jubel zum Auftakt

Die U-18-Basketballerinnen des MTV Stuttgart und des Regioteam Stuttgart sind unterschiedlich in das Achtelfinale beziehungsweise die Playdowns gestartet.
Jubel auf der einen Seite, Ernüchterung auf der anderen. Während der MTV Stuttgart das erste Spiel im Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga der U-18-Juniorinnen (NBBL) bei den Basket-Girls Rhein-Neckar mit 69:64 gewonnen hat, verlor das Regioteam Stuttgart in den Playdowns, der Abstiegsrunde, bei den Talents Bonn-Rhöndorf mit 53:68 und steht jetzt schon unter Zugzwang.