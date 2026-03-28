Basketball: James mit erstem Vater-Sohn-Assist der NBA-Geschichte

LeBron James fügt seiner langen NBA-Karriere einen neuen Meilenstein hinzu. Isaiah Hartenstein und Dennis Schröder sind klar auf Playoff-Kurs. Und in Indiana gibt es eine verrückte Schlusssekunde.
Los Angeles - LeBron James hat in der NBA einen besonderen Moment mit seinem Sohn Bronny erlebt. Beim 116:99 der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets gab der 41 Jahre alte Superstar erstmals eine direkte Vorlage für seinen Sohn, als er ihm im zweiten Viertel den Ball zupasste und Bronny von der Drei-Punkte-Linie verwandelte. Es war nach offiziellen Angaben der erste Vater-Sohn-Assist der NBA-Geschichte.