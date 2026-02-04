Isaiah Hartenstein hat erstmals in seiner NBA-Karriere ein Triple-Double aufgelegt. Seine Oklahoma City Thunder bezwingen die Orlando Magic um Moritz Wagner und Tristan da Silva deutlich.

Oklahoma City - Isaiah Hartenstein hat in der NBA einen besonderen Meilenstein erreicht. Der deutsche Basketballer erzielte erstmals in seiner achtjährigen Laufbahn in der nordamerikanischen Basketballliga ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien. Beim 128:92 (68:41)-Heimerfolg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Orlando Magic kam der 27-Jährige auf zwölf Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists.

Hartenstein machte das Triple-Double sieben Minuten vor Spielende perfekt, als er sich seinen zehnten Rebound sicherte. "Er dirigiert in der Offensive, er reboundet, er macht all die kleinen Dinge, die uns gefehlt haben, als er verletzt war", sagte Mitspieler Isaiah Joe über Hartenstein. "Er hat ein Triple-Double aufgelegt - für einen Spieler wie ihn ist das nicht alltäglich. Er ist einfach so gut, in dem, was er tut."

Die Thunder dominierten das erste Viertel mit 39:14 und setzten sich auf bis zu 38 Zähler Differenz ab. Nach dem 40. Sieg im 51. Saisonspiel bleibt der Titelverteidiger unangefochten Spitzenreiter der Western Conference. Bei den Magic erzielte Moritz Wagner acht Zähler, Tristan da Silva kam nicht über drei Punkte hinaus. Franz Wagner verpasste mit einer Knöchelverletzung sein siebtes Spiel nacheinander. Auf Grund dessen hatte der Flügelspieler vor der NBA-Partie in Berlin bereits über einen Monat aussetzen müssen.

Ariel Hukporti erzielt Karrierebestwert

Auch Ariel Hukporti hat ein besonderes Spiel absolviert. Der deutsche Center der New York Knicks punktete erstmals in seiner zweijährigen NBA-Karriere zweistellig. Beim 132:101 (72:45)-Auswärtserfolg gegen die Washington Wizards markierte Hukporti zwölf Punkte und neun Rebounds. Die Knicks bestimmten die Partie von Beginn an und fuhren ihren siebten Sieg in Serie ein.

Die Los Angeles Lakers um die beiden Superstars LeBron James und Luka Doncic fuhren einen deutlichen 125:109 (69:40)-Auswärtserfolg gegen die Brooklyn Nets ein. Nach dem ersten Viertel waren die Gäste bereits auf 22 Zähler Differenz enteilt. James und Doncic erzielten zusammen 49 Punkte, die Lakers konnten sich über die Rückkehr von Austin Reaves freuen: Der US-amerikanische Nationalspieler stand nach überstandener Wadenzerrung und 19 verpassten Spielen erstmals wieder auf dem Parkett und verbuchte 15 Zähler. Der deutsche Basketballer Maxi Kleber kam nur zu einem dreiminütigen Einsatz und punktete nicht.