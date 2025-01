Basketball in der NBA: Franz Wagner überragt bei Orlandos Sieg mit Teamrekord

VfB Stuttgart beim FSV Mainz Ein blutleerer Auftritt – aber kein Beinbruch

Vor dem großen Spiel am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain verpatzt der VfB seinen Bundesliga-Auftritt in Mainz gründlich. Es war eine schwache Leistung – die in Teilen zu erklären ist, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.