Basketball: Gänsehaut für die Wagners - als Vorgeschmack auf NBA Europe?

NBA-Stars, Promis und große Pläne: In Berlin feiern die Wagner-Brüder ein emotionales Heimspiel und die NBA testet eine mögliche Europa-Liga. Welche Rolle könnten deutsche Vereine in Zukunft spielen?
Berlin - Schwer ergriffen umarmte Basketball-Star Moritz Wagner nach dem emotionalen NBA-Heimsieg in Berlin seine Familie. Der Weltmeister genoss ausgiebig die Atmosphäre in der ausverkauften Halle, die ihm und seinem Bruder Franz bei ihrer Rückkehr unvergessliche Momente bereitet hatte. "Ich bin ja selber ein deutscher Fan. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und danach kommt der Gedanke, dass ich Teil dessen bin. Das ist eine riesige emotionale Überforderung", sagte der 28-Jährige.