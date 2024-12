Basketball Frauen und Männer: Dezimierte Leonberger unterliegen dem Vorletzten

Keine Punkte gab es in den letzten Punktspielen des Jahres für die Malmsheimer Regionalliga-Basketballerinnen sowie die Herren des SV Leonberg/Eltingen und TSV Malmsheim in der Landesliga.

Im Derby beim MTV Stuttgart 2 unterlagen die Frauen des TSV Malmsheim deutlich mit 57:71. Früh gerieten die TSV-Damen in deutlichen Rückstand gegen den MTV 2, bei dem Spielerinnen aufliefen, die teilweise auch im Zweitligakader der Stuttgarterinnen zum Einsatz kommen. Im zweiten Viertel stabilisierte sich das Spiel der Gäste. Mit einem Rückstand von elf Zählern (28:39) ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich aber die Fehler bei den Malmsheimerinnen. „Wir haben viele Fehlpässe fabriziert und einfache Würfe nicht getroffen“, ärgerte sich Trainerin Lisa Bonds. Dass Nadine Sasse noch immer verletzungsbedingt fehlte und Sharon Anderson nur eine Halbzeit mitspielen konnte, habe sich bemerkbar gemacht. Dennoch verkürzten die Malmsheimerinnen den auf 21 Zähler angewachsenen Rückstand am Ende auf 14 Punkte. Man sei nicht mit hängenden Köpfen aus der Halle gegangen, weil man am Ende eine gute Leistung gezeigt habe. „Insgesamt können wir als Neuling in der Regionalliga mit fünf Siegen und fünf Niederlagen nach der Hinrunde zufrieden sein“, resümierte Bonds.

Dezimierte Leonberger verlieren in Remseck

Eine überraschende 73:84-Niederlage kassierten die Herren der SV Leonberg/Eltingen in der Landesliga beim bis dahin Vorletzten BG Remseck 2. Dabei hatte der SV Probleme, die Ausfälle von Sven Schewior und Vladimir Vukajlovic zu kompensieren. Ohne die übliche Rotation auf den großen Positionen musste der 40-jährige Jochen Mikait über 35 Minuten spielen. Zwar war der Veteran mit 36 Punkten Topscorer der Partie, doch in der Defensive hatten der SV Schwierigkeiten, physisch gegenzuhalten. Viele gut herausgespielte Leonberger Angriffe endeten zu selten mit Zählbarem. Die junge Remsecker Mannschaft verteidigte die früh etablierte Führung bis zum Schluss.

„Es klingt nach einer Ausrede, aber wenn einem die besten Rebounder und Verteidiger fehlen, ist das nur schwer zu kompensieren“, haderte SV-Trainer Niko Tokas mit den Verletzungssorgen. Durch die zweite Niederlage in Folge sind die Leonberger Basketballer in der Tabelle auf Platz vier zurückgefallen.

Beim Zweitplatzierten TSB Schwäbisch Gmünd kassierten die Herren des TSV Malmsheim eine klare 59:83-Niederlage und belegen in der Landesliga nun Rang zehn.