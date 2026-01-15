2 Franz Wagner kennt die Basketball-Kultur in den USA und Europa gut. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin - Der geplante Ableger der NBA sollte aus Sicht von Deutschlands Weltmeister Franz Wagner auf der europäischen Basketball-Kultur aufbauen. "Ich finde, dass das Basketballniveau hier extrem hoch ist. Strategisch gesehen wird das Talentniveau von Jahr zu Jahr besser", sagte der 24-Jährige vor der heutigen Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies in Berlin (20.00 Uhr/Amazon Prime). "Deshalb denke ich, dass die NBA in dieser Hinsicht einfach weitermachen muss wie bisher und sicherstellen muss, dass auch Jugendprogramme im Fokus stehen."