Wird die MHP Arena zum Schauplatz des Top Four?

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburger sind mit einem 95:69-Sieg bei den Crailsheim Merlins erstmals ins Top Four des Pokalwettbewerbs einzogen. „Defensiv war das sicher unsere beste Leitung bisher“, sagte Trainer Josh King, „jeder hat heute stark gespielt.“

Doch einer ganz besonders: Isaiah Whitehead zeigte sich vor 2365 Zuschauern von seiner Schokoladenseite mit 18 Punkte und fünf Assists. „Die Umstellung auf das intensive Spiel war am Anfang nicht ganz einfach, aber ich hoffe, es kommen noch bessere Spiele“, sagte er. Klingst fast wie eine Drohung an die Konkurrenz. Die war fürs Erste jedenfalls bedient. „Die Ludwigsburger waren in allen Aspekten stärker als wir“, sagte Merlins-Trainer Sebastian Gleim, der in diesem Jahr mit dem Finaleinzug im Pokal für den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gesorgt hatte.

Die Riesen wären nach dem Auftritt vom Samstag ein würdiger Nachahmer. Josh King jedenfalls sagte auf die Frage, ob er seinem Team sogar den Titel zutrauen würde: „Warum nicht, an einem guten Tag.“ Der müsste dann 18./19. Februar folgen, wo, das ist noch offen. Interesse meldet offensichtlich Oldenburg an – und die MHP Riesen? „Das werden wir die nächsten zwei Tage entscheiden“, sagte der Vorsitzende Alexander Reil. Der darf sich derweil über einen Geldregen freuen. Fürs Erreichen des Viertelfinales gab es schon 50 000 Euro, diese Summe kommt jetzt nochmals obendrauf, und ein Pokalsieg würde sich unterm Strich mit etwa einer Viertelmillion Euro auszahlen. „Natürlich ist das Motivation“, sagt Reil. „Das Sportliche und Wirtschaftliche muss ja beides funktionieren.“ Aktuell tut es das bei den Riesen.