Basketball Fiba Europe Cup: MHP Riesen Ludwigsburg sind schon wieder Tabellenführer

1 Yorman Polas Bartolo (l.) ist auf Anhieb wieder voll da. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer nehmen im Fiba Europe Cup Kurs aufs Viertelfinale. Erfreulich auch das Comeback von Yorman Polas Bartolo.











Zumindest international liegen die MHP Riesen Ludwigsburg voll im Soll. Nachdem Sieg in der ersten Runde des Fiba Europe Cups hat der Basketball-Bundesligist auch in der zweiten Gruppenphase nach zwei Spielen die Tabellenführung inne. Das 82:58 (40:33) gegen den Schweizer Serienmeister Olympic Fribourg erhöht zudem die Chancen auf den Viertelfinaleinzug, auch wenn das Spiel selbst nicht die große Augenweide war. Die Riesen machten es wie immer defensiv sehr ordentlich, doch in der Offensive fehlten oft die Ideen, dazu kam, dass die Quote aus der Distanz mit knapp über 20 Prozent zu wünschen übrig ließ.