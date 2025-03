Basketball Fiba Europe Cup: MHP Riesen Ludwigsburg müssen 14 Punkte gutmachen

1 Nur Ezra Manjon glänzt gegen Dijon. Foto: Baumann

Ludwigsburgs Basketballer stehen im Viertelfinalrückspiel gegen Dijon vor einer harten Nuss. Das liegt auch an der schwachen Freiwurfquote.











Für die rund 470 km lange Strecke nach Dijon in Frankreich braucht der Ludwigsburger Busfahrer wahrscheinlich kein Navi mehr. Die Partie am Mittwochabend im Viertelfinalhinspiel des Basketball Fiba Europe Cups war bereits die vierte Fahrt in den vergangenen drei Jahren nach Burgund und so gesehen schon Routine. Auf dem Parkett hatten die Ludwigsburger Spieler dann allerdings nicht die Souveränität wie in den bisherigen Begegnungen, die allesamt gewonnen wurden, sodass am Ende eine Niederlage beim 75:88 (45:46) zu Buche stand.