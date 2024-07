Basketball Europe Cup: MHP Riesen Ludwigsburg treffen auf ambitionierte Gegner

Ludwigsburgs Basketballer nehmen erstmals am Fiba Europe Cup teil. Der beginnt im Oktober – und es sind noch einige Fragen offen.

Die MHP Riesen Ludwigsburg wissen seit Freitag, mit wem sie es im internationalen Fiba Europe Cup zu tun bekommen – fast jedenfalls. Denn auch nach der Auslosung in München bleiben noch ein, zwei Fragen für die Gruppenphase offen, weil die Gegner teilweise zuvor noch eine Qualifikation bestreiten müssen. Klar ist auf jeden Fall, dass der Basketball-Bundesligist auf die Caledonia Gladiators trifft, ein Team, das in Schottland beheimatet ist. Hinzu kommt der Sieger aus der Qualifikationspartie zwischen JDA Dijon (Frankreich) und Dinamo Zagreb aus Kroatien, sportlich wahrscheinlich der schwerste Kontrahent. Der dritte im Bunde ist ein Verlierer-Team der höherklassigen Champions League.

„Wir werden sehen, gegen wen wir am Ende genau spielen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neue Gegner aus neuen Ländern“, sagte Trainer John Patrick in einer ersten Reaktion. „Klar ist auch, dass sich der Wettbewerb entwickelt und wir es mit ambitionierten Mannschaften zu tun bekommen.“ Unabhängig von der genauen Zusammensetzung der Vierer-Gruppe ist das Ziel der Riesen auf jeden Fall das Erreichen der zweiten Gruppenphase mit den 16 besten Mannschaften. Dafür qualifiziert sich definitiv nur der Sieger der zehn Vorrunden-Gruppen, dazu kommen noch die sechs besten Gruppenzweiten der ersten Runde. Die startet mit Hin- und Rückspielen voraussichtlich am 8./9. Oktober.

Schon viel früher geplant ist der Trainingsstart der Ludwigsburger Mannschaft für die neue Saison, für den 14. August. Bis dahin soll dann auch der Kader komplett sein, in dem aktuell noch vier ausländische Akteure fehlen.