Basketball-EM: So wird Deutschland Gruppensieger - und das würde es bringen

Vier klare Siege und noch nicht Gruppensieger: Was Deutschlands Basketballer bei der EM brauchen, um Platz eins zu festigen.
Tampere - Das fulminante 120:57 der deutschen Basketballer gegen Großbritannien pulverisierte diverse EM-Rekorde: Höchster EM-Sieg seit 1969, meiste Punkte eines Teams seit 1995 und deutlichster Erfolg eines deutschen Teams in der EM-Geschichte. Was Dennis Schröder und Co. aber auch nach dem Spiel gegen hilflose Briten noch nicht sicher haben, ist der Gruppensieg, der als erstes Teilziel ausgerufen wurde.