Die gleiche Liebe bekommen wie Dirk Nowitzki: Das ist das, was sich Basketball-Star Dennis Schröder wünscht. Von einem etwas anderen Anführer und seinem Umgang mit Rassismus in Deutschland.
Tampere - Seinen Platz im deutschen Basketball-Olymp hat Dennis Schröder spätestens seit dem WM-Titel sicher. Um die Anerkennung und den Respekt in der Gesellschaft muss er weiter kämpfen - sagt jedenfalls Schröder selbst, der unmittelbar vor der EM in der ihm typischen Offenheit ein Interview über Alltags-Rassismus, Angeberei sowie die Ehre als Olympia-Fahnenträger für ihn und Basketball-Vorgänger Dirk Nowitzki gesprochen hat.