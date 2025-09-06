Basketball-EM: DBB-Team nach miserablem Start im Viertelfinale
Deutschland steht im Viertelfinale. Foto: dpa/Stefanos Kyriazis

Die deutschen Basketballer leisten sich bei dieser EM erstmals ein richtig schwaches Spiel – gegen den krassen Außenseiter Portugal reicht es für den Weltmeister trotzdem zum Sieg.

Die deutschen Basketballer haben mit deutlich mehr Mühe als erwartet das Viertelfinale bei der EM erreicht. Beim 85:58 (31:32) gegen den klaren Außenseiter Portugal leistete sich der Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder in Riga sportlich eine verheerende erste Halbzeit. Erst im vierten Viertel steigerte sich der Mitfavorit deutlich und sicherte so den Einzug in die Runde der letzten acht.

 

Beste Werfer des deutschen Teams waren Franz Wagner und Dennis Schröder mit je 16 Punkten. Der Viertelfinal-Gegner des Weltmeisters wird an diesem Sonntag (17.45 Uhr/MagentaSport) zwischen Italien und Slowenien um NBA-Star Luka Doncic ermittelt. Das Viertelfinale findet dann am Mittwoch (16.00 Uhr oder 20.00 Uhr) statt.

Der mühevolle Erfolg über Portugal war Deutschlands schwächste Leistung im bisherigen Turnier. Die Vorrunde im finnischen Tampere hatten Schröder und Co. mit fünf deutlichen Siegen komplett dominiert. Die Portugiesen hatten in keinem ihrer fünf Vorrundenspiele die 70-Punkte-Marke geknackt.

 