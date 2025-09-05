Basketball-EM: Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar

1 Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru kehrt im EM-Achtelfinale zurück. Foto: Marius Becker/dpa

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist wieder gesund. Gegen Portugal soll er auf der Bank sitzen. In welcher Rolle?











Riga - Nationalcoach Alex Mumbru kehrt bei der Basketball-EM im Achtelfinale gegen Portugal auf die Trainerbank zurück. Der Spanier hat seine Baucherkrankung auskuriert und wird in der Partie an diesem Samstag (14.15 Uhr/RTL und Magentasport) in Riga wieder dabei sein. Welche Rolle Mumbru genau einnehmen wird, soll nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung am Spieltag entschieden werden.