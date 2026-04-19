Basketball: Die Riesen geben die richtige Antwort

1 Ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: Riesen-Coach Mikko Riipinen Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer gewinnen das Derby gegen Heidelberg.











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Es bleibt spannend für die MHP Riesen Ludwigsburg. Vier Spieltage vor Ende der regulären Saison ist für den Basketball-Bundesligisten noch alles drin: Platz sechs und der direkte Einzug in die Play-offs, aber auch Platz elf und damit sogar das Verpassen der Play-ins. Mit dem 83:73-Sieg am Samstagabend im baden-württembergischen Derby bei den MLP Academics Heidelberg haben sie den Gegner jedenfalls weiter tief im Abstiegskampf gelassen, mit dem haben die Riesen zumindest nichts zu tun. „Es war wichtig, dass wir nach zuletzt drei Niederlagen die richtige Antwort gezeigt haben“, sagte Stef Smith, der mit seinen 30 Punkten maßgeblich am Sieg beteiligt war.