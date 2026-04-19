Basketball: Die Riesen geben die richtige Antwort
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Ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: Riesen-Coach Mikko Riipinen Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer gewinnen das Derby gegen Heidelberg.

Es bleibt spannend für die MHP Riesen Ludwigsburg. Vier Spieltage vor Ende der regulären Saison ist für den Basketball-Bundesligisten noch alles drin: Platz sechs und der direkte Einzug in die Play-offs, aber auch Platz elf und damit sogar das Verpassen der Play-ins. Mit dem 83:73-Sieg am Samstagabend im baden-württembergischen Derby bei den MLP Academics Heidelberg haben sie den Gegner jedenfalls weiter tief im Abstiegskampf gelassen, mit dem haben die Riesen zumindest nichts zu tun. „Es war wichtig, dass wir nach zuletzt drei Niederlagen die richtige Antwort gezeigt haben“, sagte Stef Smith, der mit seinen 30 Punkten maßgeblich am Sieg beteiligt war.

 

Schwierigkeiten am Anfang

Nach dem sah es lange Zeit nicht aus, weil die Riesen vor der Pause das Reboundduell unterm Korb klar mit 11:28 verloren. Das wurde nach dem Wechsel besser, dennoch lag das Team nach 28 Minuten noch 49:55 zurück. Aber ein starkes Schlussviertel und die Treffsicherheit aus der Distanz (39 Punkte gegenüber 3 der Heidelberger) brachten die Ludwigsburger auf die Siegesstraße. „Die Art und Weise, wie sich die Spieler gegenseitig unterstützen, entwickelt sich wunderbar“, lobte Trainer Mikko Riipinen. Trotz der Niederlage im Abstiegskampf sagte Heidelbergs Marcel Keßen: „Wir sind noch da!“ Die Riesen auch – am Samstag (18.30 Uhr) geht es gegen Rostock weiter.

 