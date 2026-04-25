Basketball: Deutschlands Weltmeister-Macher Herbert war bedrohlich krank

Auf eine Covid-Erkrankung folgte eine «schwere Zeit»: Der ehemalige Basketball-Bundestrainer spricht in einem Interview über große gesundheitliche Probleme im vergangenen Jahr. Das Herz machte Sorgen.
München - Ex-Bundestrainer Gordon Herbert, der die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2023 zum WM-Titel geführt hatte, litt im vergangenen Jahr unter schweren gesundheitlichen Problemen, darunter eine Herzmuskelentzündung. Der 67 Jahre alte Kanadier sagte rückblickend in einem Interview des Portals basketball-world.news: "Ich lag mit Myokarditis und einem weiteren Herzschlag im Bett und fragte mich, ob ich das durchstehen könnte."