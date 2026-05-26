Basketball deutsche Meisterschaft: MTV Stuttgart stolz auf Platz vier – Alba Berlin schnappt sich den Titel

Die U-16-Basketballerinnen des MTV Stuttgart waren Ausrichter der nationalen Titelkämpfe und haben großen Clubs der Republik ordentlich Paroli geboten.
Unmittelbar nach dem mit 66:70 verlorenen Spiel um Platz drei gegen den TSV Jahn München hingen die Köpfe bei den U-16-Spielerinnen des MTV Stuttgart gewaltig, war die Enttäuschung riesig, ohne Medaille das Finalturnier beendet zu haben. Doch mit etwas emotionalem Abstand überwog der Stolz. „Die Mädels haben es geschafft, den MTV Stuttgart auf die deutsche Basketball-Landkarte zu bringen und Clubs mit deutlich mehr Möglichkeiten eindrucksvoll Paroli zu bieten“, sagt der MTV-Teammanager Enrico Laue, der zudem von einer „tollen, viertägigen Veranstaltung“ spricht. Die West-Stuttgarter waren Ausrichter der Endrunde um die deutsche U-16-Meisterschaft, bewiesen dabei organisatorisches Geschick, denn die Partien der insgesamt acht Teams fanden in drei unterschiedlichen Hallen statt. „Ein Dank an die Eltern, die sich super eingebracht haben“, sagt Laue.