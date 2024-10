Basketball: Dämpfer für Fiebich und Sabally in WNBA-Halbfinale

1 Leonie Fiebich (l) muss in den WNBA-Playoffs mit den New York Liberty in ein viertes Halbfinale gegen Las Vegas. Foto: Corey Sipkin/AP/dpa

Zwei deutsche Basketballerinnen stehen kurz vor dem Einzug ins Endspiel der US-Profiserie WNBA. Doch in Las Vegas setzt es für Leonie Fiebich und Nyara Sabally einen Dämpfer.











New York - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in der nordamerikanischen Profiliga WNBA mit dem Team von New York Liberty die erste Chance auf den Einzug in die Finalserie vergeben. Im dritten Halbfinalspiel bei den Las Vegas Aces unterlag New York 81:95 und führt in der Best-of-five-Serie nur noch 2:1. Das nächste Spiel der Serie ist am Sonntag. Sollte Las Vegas erneut daheim gewinnen, findet die entscheidende Partie am Dienstag in New York statt.