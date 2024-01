Basketball Champions League: MHP Riesen Ludwigsburg lassen Darüssafaka keine Chance

1 Mister Champions League: Jayvon Graves (li.) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Geschafft! Ludwigsburgs Basketballer ziehen in die nächste Runde der Champions League ein – mit einem Start-Ziel-Sieg.











Aller guten Dinge sind eben doch drei. Jedenfalls haben die MHP Riesen Ludwigsburg am Dienstagabend die letzte Chance genutzt, um sich in der Basketball Champions League nach einem Sieg und einer Niederlage gegen Darüssafaka für die Top 16 qualifizieren – und das recht ungefährdet mit einem 99:73 (48:38). Es war ein Start-Ziel-Sieg, bei dem der Gegner aus Istanbul nicht ein einziges Mal in Führung lag, was für eine konzentrierte Leistung der Risen sprach. Deren Vorsitzender Alexander Reil war denn auch zufrieden: „Das war ein sehr ordentlicher Auftritt.“